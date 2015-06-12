Король Іспанії позбавив свою сестру та її чоловіка титулу герцогів через підозру у фінансових махінаціях - ЗМІ

Відповідний указ монарх видасть 12 червня, повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство EFE.

Згідно з інформацією, дане рішення короля "не є необдуманим або імпровізованим".

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін підозрюються у фінансових махінаціях, які можуть призвести їх на лаву підсудних.

За даними прокуратури, громадська організація Інститут Ноос, до керівництва якої входили Урдангарін і його колишній діловий партнер Дієго Торрес, була лише прикриттям для отримання великих сум із бюджетів Балеарських островів і Валенсії та їх подальшого привласнення вузькою групою осіб.

Читайте такожВ Іспанії в будинку і офісі колишнього глави МВФ пройшли обшукиІнститут завищував вартість договорів з місцевою владою на здійснення різних спортивних проектів, а потім перекладав отримані кошти на рахунки комерційних фірм, включаючи "Айзоон", власниками якої були інфанта і її чоловік. Вважається, що таким чином було присвоєно понад 6 млн євро.

Прокуратура Балеарських островів, де розслідується ця справа, пропонує засудити Урдангарина до тюремного ув'язнення на термін дев'ятнадцять з половиною років. Громадське обвинувачення в особі об'єднання "Чисті руки" вважає, що Інфанта була співучасницею фінансових махінацій чоловіка, тому вона повинна бути засуджена на 8 років в'язниці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Король Іспанії Хуан Карлос I підписав акт про зречення від престолу на користь свого сина, принца Феліпе.

Таким чином він завершив свою майже 39-літнє перебування на троні.

Хуан Карлос I став одним з ініціаторів переходу від постфранкистского авторитарного режиму до багатопартійної системи, виборів органів влади всіх рівнів, незалежної судової влади і свободи волевиявлення громадян. Ці зміни були відображені в конституції 1978 року, яка закріпила конституційну монархію як форму державного устрою країни.