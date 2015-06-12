Міністр транспорту Румунії йде з посади через образливі висловлювання про заробітчан

Міністр транспорту Румунії Йоан Рус подав у відставку через образливі висловлювання про заробітчан.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на AFP.

Як зазначається, у населення Румунії викликали хвилю обурення образливі слова міністра про людей, які працюють за кордоном на будівництві та залишають вдома свої сім'ї.

"За зарплату в 1500 євро їхні діти стають бандитами, а їхні дружини - повіями", -сказав Рус.

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Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта на своїй сторінці у Facebook заявив, що "шкодує через ситуацію, що склалася у зв'язку з коментарями Руса" та прийняв його відставку.

Regret situatia generata de declaratiile dlui Ioan Rus! Acesta si-a asumat raspunderea si mi-a prezentat demisia din... Posted by Victor Ponta on 11 червня 2015 р.

Як зазначається, відставка міністра транспорту лише додала неприємностей Понті.

Як відомо, Національний антикорупційний директорат Румунії (DNA) порушив кримінальне провадження щодо прем'єр-міністра країни Віктора Понти.

Його звинувачують у підробці підписів, відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Водночас, парламент Румунії відмовився знімати імунітет з прем’єр-міністра.