Більшість росіян не знають, що відзначають 12 червня - опитування

Кожен четвертий росіянин не знає, що 12 червня в РФ відзначають "День Росії" і з якою подією пов'язана ця дата.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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"Серед невірних припущень звучали такі варіанти, як «День Конституції» (4%), «День народної єдності» (2%) та ін При цьому три чверті респондентів (77%) не можуть точно визначити, з якою саме подією пов'язана дата 12 червня. Близько десятої частки опитаних (8%) сказали, що у цей день «була ухвалена декларація про незалежність Росії», ще 4% - що "було проголошено державний суверенітет країни", - йдеться в наведених даних опитування.

І лише 39% опитаних абсолютно точно вказали назву свята – «День Росії».

"27% опитаних росіян згодні з тим, що в той день Росія встала на шлях розвитку демократії та економіки і 16% відзначають, що РФ звільнилася від необхідності надавати економічну підтримку союзним республікам", - йдеться в повідомленні ВЦВГД.

Цікаво, що в 2005 р., так і в 2015 р. 11% сказали, що для них цей день є трагічною датою, оскільки чверть століття тому саме ця подія стала початком розпаду СРСР.

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День Росії повинен бути офіційним вихідним - впевнений 71% опитаних. Іншої думки дотримуються 20% - вони вважають, що 12 червня може бути робочим днем. При цьому 25% - не мають визначеної позиції щодо того, чи треба як-небудь святкувати День Росії.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведене 23-24 травня 2015 р. Опитано 1600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.