Указ Путіна про засекречування втрат серед військових у мирний час оскаржили у Верховному суді

На думку заявників, указ порушує гарантоване Конституцією право на пошук і розповсюдження інформації, передають Ведомости.

Як зазначив правозахисник Павлов, президент Росії не може розширити своїм указом перелік відомостей, які є держтаємницею, це можна зробити тільки федеральним законом.

"У ст. 5 закону "Про державну таємницю" визначено перелік відомостей, що становлять держтаємницю, – це список широких категорій інформації, в яких може бути державна таємниця", - наголосив він.

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Тобто за законом президент РФ має своїм указом до кожної категорії відомостей призначити відповідний федеральний орган, який має право засекречувати інформацію всередині цієї категорії.

"Але зараз президент вийшов за межі своїх повноважень і створив нову категорію інформації, яка не вказана в 5 ст.", - заявив правозахисник.

Також указ, на думку заявників, суперечить ст. 7 закону «Про держтаємницю», де визначено перелік відомостей соціальної значущості, які не можуть бути засекречені, у тому числі відомості про надзвичайні події.

У свою чергу псковський депутат Шлосберг вважає, що указ був підписаний через події в Україні.

"Не може бути секретних втрат армії в мирний час, суспільство має знати, чим воно платить за операції Збройних сил, оскільки фінансує їх через податки, а в минулому році склалося так, що гроші жителів Росії безпосередньо пішли на вбивства людей", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін зарахував до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.