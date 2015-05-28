Путін засекретив втрати серед військових у мирний час

Відповідний указ президента РФ опублікований на офіційному порталі правової інформації, пише Лента.ру.

Тим само указом Путін відніс до секретних дані про осіб, мов спецслужбами та правоохоронними органами в інтересах залучення їх до співробітництва на конфіденційній основі з лінії розвідувальної, контррозвідувальної чи інший оперативно-розшукової діяльності.

Читайте такожПід Дебальцевим загинули 70 російських військових - доповідь НємцоваРаніше була таємною тільки інформація про осіб, вже залучених до такої співпраці.

Поправки внесені в указ президента РФ Бориса Єльцина номер 1203 від 30 листопада 1995 року "Про затвердження переліку відомостей, віднесених до державної таємниці". Раніше держтаємницею в Росії вважалися тільки дані про втрати особового складу під час військових дій.

Нагадаємо, згідно з матеріалами доповіді російського опозиціонера Бориса Нємцова, опублікованими після його вбивства, всі ключові військові успіхи проросійських бойовиків на Донбасі були забезпечені частинами російської армії.

Згідно з доповіддю, тільки в боях під Дебальцевим на Донеччині в січні-лютому 2015 загинули 70 російських десантників, під Іловайськом загинули близько 150 російських солдатів.

Також там стверджується, що вербування, озброєння і перекидання на Донбас бойовиків- "добровольців" здійснює російська влада.

Про присутність частин російської регулярної армії на сході України неодноразово заявляли влада України, країн ЄС, США та в командуванні НАТО. Росія всі звинувачення та докази відкидає, заявляючи, що російські громадяни, які воюють в Україні, це добровольці, які звільнилися зі служби в армії або взяли відпустку, і самостійно придбали або захопили зброю.

Згідно з останніми даними штабу АТО, оприлюдненими 23 травня, на окупованих територіях Донбасу перебувають близько 8860 російських військових.