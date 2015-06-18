У Чаді заборонили носити паранджу - побоюються смертників

Уряд Чаду поклав відповідальність за напади 15 червня в столиці країни Нджамені на нігерійське екстремістське угрупування «Боко Харам», повідомляє Радіо Свобода.

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Прем'єр-міністр Чаду Кальзеубе Пахімі Деубе заявив у середу, що відтепер заборонено носіння не тільки паранджі, але і будь-якого іншого одягу, що залишає відкритими лише очі. За його словами, цей тип одягу є маскуванням для бойовиків. Він зазначив, що порушників будуть затримувати і судити. Глава уряду Чаду додав, що з магазинів силами безпеки будуть вилучені і спалені всі мусульманські хустки, які повністю прикривають обличчя.

Кальзеубе Пахімі Деубе заявив про своє рішення напередодні священного для мусульман місяця Рамадан.

У Чаді, де живуть в основному мусульмани, розміщені регіональні сили для боротьби з бойовиками «Боко Харам».

Ісламісти в минулому часто використовували для здійснення атак жінок-смертниць, які ховали вибухові пристрої під одягом.