У Нігерії знайшли сотні жертв бойовиків "Боко Харам"

Представник місцевої влади заявив, що тіла жінок, дітей і чоловіків лежать прямо на вулицях міста. За його словами, мертві чоловіки — бойовики "Боко Харам", які були вбиті під час боротьби за місто.

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Збройні сили Чада повідомляють, що в приміських районах Дамасака знаходяться ще сотні загиблих мирних жителів, повідомляє Росбалт за інформацією Associated Press.

Раніше повідомлялося, що бойовики "Боко Харам" застрелили 21 людину на північному сході Нігерії.