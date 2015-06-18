Представників грецьких ЗМІ звинуватили у роботі на МВФ

16:08, 18 червня 2015
Світ
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Журналісти із Греції пройшли спецнавчання, організовані МВФ, щоб висвітлювати події довкола держборгу у вигідному для кредиторів світлі.

REUTERS

Про це заявив екс-представник Греції у МВФ Панаготіс Румеліотіс, виступаючи на засіданні спеціального парламентського комітету, пише "ЄвроПравда" з посиланням на видання Greek Reporter.

За його словами, грецьких журналістів "тренували" у Вашингтоні з метою підтримки позиції МВФ і Єврокомісії у грецьких медіа. Також Румеліотіс стверджує, що сам зустрів у Вашингтоні одного журналіста, який розповів про відвідання семінарів у МВФ.

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Він звинуватив журналістів у тому, що вони діяли на шкоду суспільним інтересам.

У свою чергу спікер парламенту Греції Зої Константопулу заявила, що деякі представники ЗМІ Греції були підкуплені з метою приховування факту ненадійності грецького боргу.

Вона повідомила, що направить на адресу МВФ запит про надання списку імен журналістів, присутніх на таких семінарах.

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