В ЄС виступили проти списання боргу Греції
Міністри фінансів країн, які входять до єврозони, виступають проти списання боргу Греції, на відміну від МВФ.
Про це заявив голова Єврогрупи Йерун Дейсселблум, повідомляє Deutsche Welle.
"Оскільки ми принципово заперечуємо проти списання боргу, ми вважаємо, що потрібно дотримуватися умов, узгоджених Єврогрупою", - заявив він на засіданні фінансового комітету парламенту Нідерландів.
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При цьому Дейсселблум вважає, що шанси на досягнення компромісу з Грецією до 18 червня "дуже малі".
Якщо Греція і міжнародні кредитори не зможуть домовитися про виплату Афінам чергового траншу кредиту в розмірі 7,2 млрд євро, Греція не зможе 30 червня перерахувати МВФ платіж у розмірі 1,6 млрд євро. Тоді країна, вочевидь, буде змушена оголосити дефолт.