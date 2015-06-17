В ЄС виступили проти списання боргу Греції

Про це заявив голова Єврогрупи Йерун Дейсселблум, повідомляє Deutsche Welle.

"Оскільки ми принципово заперечуємо проти списання боргу, ми вважаємо, що потрібно дотримуватися умов, узгоджених Єврогрупою", - заявив він на засіданні фінансового комітету парламенту Нідерландів.

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При цьому Дейсселблум вважає, що шанси на досягнення компромісу з Грецією до 18 червня "дуже малі".

Якщо Греція і міжнародні кредитори не зможуть домовитися про виплату Афінам чергового траншу кредиту в розмірі 7,2 млрд євро, Греція не зможе 30 червня перерахувати МВФ платіж у розмірі 1,6 млрд євро. Тоді країна, вочевидь, буде змушена оголосити дефолт.