Підвищення боєготовності військ країн НАТО є відповіддю на дії Росії – Брідлав

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Польщі під час проведення перших навчать сил високої готовності НАТО командувач об’єднаними військами НАТО в Європі генерал Філ Брідлав.

„Росія змінила краєвид Європи, Росія використала силу, перейшла міжнародні межі та змінила вигляд суверенної держави. НАТО повинно бути готовим, щоб зустріти такого роду ризики”, - наголосив він.

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Командувач наголосив, що ці навчання є „ще один кроком”, які вживаються на реалізацію рішення, ухваленого лідерами країн Альянсу на саміті НАТО в Уельсі.

Відповідаючи на запитання, чи не призведе це до ядерного протистояння між НАТО та Росією, Брідлав сказав: „Ми повинні пам’ятати, що наш союз - це союз захисту. Наші навчання та військові дії відкриті та прозорі. Про ці навчання було оголошено. Всі знали, коли вони розпочнуться та завершаться, скільки людей братимуть у них участь, їх розмір. Це є контрастом раптовим навчанням (Росії) – ми не знаємо, коли вони розпочнуться, коли завершаться, наскільки великими вони будуть. Коли ми бачимо, що вони (росіяни) перетинають кордон та змінюють міжнародні норми, я б сказав, що те, що ми робимо, має стабілізуючий вплив”.

Командувач уточнив, що цим завданням є підготовка сил, їх навчання, „зробити їх готовими для майбутнього”.

Як повідомлялося, з 9 по 19 червня НАТО в Польщі проводить перші навчання сил високої готовності, до яких залучено 2100 військових з 9 країн.