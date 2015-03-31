У НАТО назвали колони американської техніки в Європі "жестом підтримки"

Високопоставлений офіцер НАТО американський генерал Філіп Брідлав заявив, що конвой військової техніки в Європі був «жестом підтримки».

Про це він сказав під час візиту до Бухарест у вівторок, 31 березня, повідомляє Дождь із посиланням на Reuters.

Брідлав прибув до Румунії, влада якої зараз розмірковує над тим, чи розміщувати на своїй території важкі озброєння НАТО.

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У понеділок, 30 березня, три колони американської військової техніки в'їхали в столицю Чехії. Колона загальною чисельністю 115 одиниць складається з танків і бронетранспортерів 2-го механізованого полку армії США.

Раніше в міністерстві оборони Чехії відзначали, що мета проходження конвою - «демонстрація єдності держав-членів НАТО».