У Франції заарештували майно Russia Today й агентства ТАСС

Про це повідомив Forbes із посиланням на джерело, близьке до колишніх акціонерів ЮКОСа. Інформацію також підтвердив глава Group Menatep Limited Тім Осборн.

"У випадку з Russia Today йдеться про арешт будівлі, в якій розташований телеканал у Парижі. У випадку, якщо телеканал приносить виручку державі, ці кошти також будуть заарештовані", - зазначив Осборн.

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При цьому Осборн пояснив, що арешт не повинен торкнутися зарплат співробітників, оскільки вони не є власністю держави.

"У RT подбали про це заздалегідь і вжили заходів, які не дозволять шляхом блокування рахунків зупинити наше радіо- і онлайн-мовлення у Європі та інших країнах", - стверджує головний редактор RT Маргарита Симонян.

Крім того, обмежувальні заходи торкнулися агентства ТАСС.

"У зв'язку з тим, що майно ТАСС за кордоном належить Російській Федерації, то чинні обставини його теж торкнулися. Ми ведемо роботу в рамках політики держави з цього питання. Подробиць ми не розкриваємо", - повідомили в агентстві.

Як раніше повідомлялося, всі російські установи в Бельгії, за винятком захищених дипломатичним імунітетом, отримали повідомлення про арешт їхнього майна.