У БМД, яка випала з літака на навчаннях в Росії, був боєзапас - джерело

У той же час, падіння БМД не могло стати причиною пожежі, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в Міноборони РФ.

"Обірвався трос, який витягує основну парашутну систему. Машина впала на підготовлений для десантування особового складу і техніки майданчик приземлення, на ньому просто немає лісу, який міг загорітися", - сказало джерело. Причина пожежі поки не встановлена.

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Джерело у військовому відомстві також повідомило, що машина БМД-2 впала на гусениці і отримала серйозні пошкодження. В результаті удару вежа машини ввійшла в корпус, бойова машина десанту відновленню не підлягає.

Джерело також повідомило, що на БМД-2 був боєзапас, але він не міг вибухнути. "У машині знаходилися 200 патронів до кулемета і 30 снарядів до 30-міліметрової гармати. І ті, і інші були в інертному спорядженні і при ударі вибухнути не могли. Вони і не вибухнули", - сказав співрозмовник агентства.