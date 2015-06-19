ВМС Малайзії звільнили захоплений піратами танкер

ВМС Малайзії звільнили захоплене піратами вантажне судно.

Про це повідомила сьогодні берегова охорона Малайзії, пише Эхо Москвы.

За її даними, всі 22 члени команди танкера в безпеці, один з них отримав незначне поранення. Викрадачам вдалося втекти на рятувальному човні. Зв'язок з малазійським судном, яке перевозило 6 тисяч тонн бензину з Малакки до Куантана (штат Паханг), був втрачений 11 червня.

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На борту танкера перебувала команда з 22 осіб — громадян Малайзії, Індонезії та М'янми. Перефарбоване і перейменоване судно було виявлено 18 червня з повітря поблизу камбоджійського берега. Танкер утримували вісім озброєних людей.

Згідно з даними Міжнародного морського бюро, напади піратів на нафтові танкери відбуваються у Південно-Східній Азії в середньому раз на два тижні, що робить цей регіон найнебезпечнішим у світі для судноплавства. У першому кварталі цього року в морському просторі регіону сталося 70 відсотків від загальної кількості нападів піратів у світі.