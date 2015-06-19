Ходорковський про арешт російського майна по справі "ЮКОСа": це знаковий момент для країни

Ходорковський ще раз повторив, що сам він не є набувачем вигоди у цьому процесі, оскільки партнери викупили його частку в компанії ще в 2004 році, однак це не заважає йому "як російському громадянинові щиро радіти тому, що відбувається", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Це знаковий момент для нашої країни: по-перше, сигнал, що грабіж не залишиться безкарним, яким би всесильним не здавався грабіжник. По-друге, це крок до зміцнення права власності, без непорушності якого не досягти сталого процвітання країни", - написав Ходорковський на своїй сторінці у "Фейсбуці".

З цікавістю спостерігаю за реакцією нервової на виконання рішення Гаазького суду по Юкосу. Взагалі-то я не є прид... Posted by Mikhail Khodorkovsky on 18 червня 2015 р.

Раніше підприємець написав в "Твіттері", що сподівається на те, що виручені від арештів рахунків гроші підуть на проекти, корисні для російського суспільства.

Радий арештів майна нашої бюрократії в Бельгії. Очікую, що виручені гроші підуть на проекти, корисні для російського суспільства. — Михайло ходорковський (@mich261213) June 18, 2015

Напередодні директор компанії GML, що представляє інтереси колишніх акціонерів ЮКОСа, Тім Осборн повідомив Бі-бі-сі, що блокування доступу до російського майна у Бельгії та Франції - це початок процесу реалізації рішення Арбітражного суду в Гаазі.

Читайте такожУ Франції заарештували майно Russia Today й агентства ТАСС

Минулого року Арбітражний суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати колишнім акціонерам ЮКОСа 52 млрд доларів. Російська сторона не виявила намірів виконати рішення суду і не раз заявляла про незгоду з ним.

Як повідомив у четвер міністр фінансів Росії Антон Силуанов, вже найближчим часом рішення гаазького суду буде оскаржено.

"Було прийнято рішення в арбітражному суді Гааги. Ми подали на анулювання цього рішення. Поки наш зустрічний позов не розглянутий. За оцінками, він може бути розглянутий у листопаді", - сказав Силуанов.

Як раніше повідомлялося, всі російські установи в Бельгії, за винятком захищених дипломатичним імунітетом, отримали повідомлення про арешт їхнього майна. Вслід за Бельгією російське майно за позовом ЮКОСа заарештувала і Франція.