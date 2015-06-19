Глава МЗС Румунії: Чорногорію можуть запросити до НАТО в 2016 році

На саміті НАТО у Варшаві в 2016 році Чорногорія, швидше за все, отримає запрошення на членство в НАТО, також варто очікувати певного рішення по Грузії.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час дискусії на конференції з питань безпеки GLOBSEC, повідомляє з Братислави кореспондент "Європейської правди".

Ауреску повідомив, що міністри закордонних справ вже обговорювали можливість інтеграції Чорногорії в НАТО, і тут є певна згода.

"Ми повинні підтримувати політику відкритих дверей. Якщо ми не приймемо рішення про розширення, ми втратимо довіру", - зазначив він.

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"Чорногорія повинна отримати запрошення в НАТО, вони готові до цього. І це буде на порядку денному саміту у Варшаві", - сказав Ауреску.

Інформацію про можливий вступ Чорногорії до НАТО також підтвердив британський прем'єр Девід Кемерон: "На саміті в Уельсі (Великобританія) вже підтримували членство Чорногорії".

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Глава МЗС Румунії також зазначив, що вважає за необхідне подальше зближення НАТО з Грузією.

"Також має бути знайдено рішення щодо Грузії. Грузія добре готова до членства в усіх аспектах, окрім геополітичного", - підкреслив він.

Як відомо, Україна не подавала до НАТО заявку про членство, тому в практичному плані це питання поки не розглядається альянсом.