Глава МЗС Румунії: Чорногорію можуть запросити до НАТО в 2016 році
Румунський міністр також зазначив, що вважає за необхідне подальше зближення НАТО з Грузією.
На саміті НАТО у Варшаві в 2016 році Чорногорія, швидше за все, отримає запрошення на членство в НАТО, також варто очікувати певного рішення по Грузії.
Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час дискусії на конференції з питань безпеки GLOBSEC, повідомляє з Братислави кореспондент "Європейської правди".
Ауреску повідомив, що міністри закордонних справ вже обговорювали можливість інтеграції Чорногорії в НАТО, і тут є певна згода.
"Ми повинні підтримувати політику відкритих дверей. Якщо ми не приймемо рішення про розширення, ми втратимо довіру", - зазначив він.
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"Чорногорія повинна отримати запрошення в НАТО, вони готові до цього. І це буде на порядку денному саміту у Варшаві", - сказав Ауреску.
Інформацію про можливий вступ Чорногорії до НАТО також підтвердив британський прем'єр Девід Кемерон: "На саміті в Уельсі (Великобританія) вже підтримували членство Чорногорії".
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Глава МЗС Румунії також зазначив, що вважає за необхідне подальше зближення НАТО з Грузією.
"Також має бути знайдено рішення щодо Грузії. Грузія добре готова до членства в усіх аспектах, окрім геополітичного", - підкреслив він.
Як відомо, Україна не подавала до НАТО заявку про членство, тому в практичному плані це питання поки не розглядається альянсом.