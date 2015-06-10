Більше половини громадян країн НАТО підтримує вступ України до Альянсу - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Pew Research Center, передає "Українська правда".

При цьому за надання Україні зброї виступає менше половини опитаних - 41%. Варто зазначити, що в дослідженні не вказано частки респондентів, які виступають проти членства нашої країни в Альянсі та постачання їй зброї.

Стало відомо, що найбільше підтримують членство України в НАТО громадяни Канади (65%), США (62%), Польщі (59%), Іспанії (57%) та Британії (57%).

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У свою чергу найменше підтримують вступ України до НАТО мешканці Німеччини (36%) та Італії (35%).

Крім того, за постачання Україні зброї найбільше виступають поляки (50%), американці (46%) та канадці (44%). Найменше - італійці (22%) та німці (19%).

При цьому половина опитаних громадян країн НАТО підтримує вступ України до ЄС, 70% - надання Україні економічної допомоги від країн Заходу.

Також стало відомо, що 39% опитаних вважає Росію винуватцем конфлікту на Донбасі, 18% респондентів звинувачують у загостренні подій проросійських сепаратистів.