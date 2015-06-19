Росія погрожує контрзаходами, якщо Швеція вступить до НАТО

Про це заявив посол Росії у Швеції Віктор Татарінцев в інтерв’ю DN.se, пише Європейська правда.

"Я думаю, що в найближчому майбутньому цього не станеться, хоча був деякий зсув у громадській думці. Але якщо це станеться, то будуть контрзаходи. Росія буде змушена переорієнтувати наші війська і ракети. Країна, яка вступає в НАТО, повинна розуміти, що вона піддає себе певним ризикам", - сказав Татарінцев.

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У той же час посол також виразив незадоволення з приводу того, що у ЗМІ Росію представляють як агресора.

"У шведів антиросійські страхи і антипатії до Росії набагато більші, ніж раніше. Пояснення цьому - агресивна пропагандистська кампанія у шведських ЗМІ. Росія часто описується в якості нападника, який тільки думає про ведення війни і загрозу іншим. Але я можу гарантувати, що Швеція, яка є позаблоковою країною, не перебуває у військових планах російського Генштабу. Швеція не мета для наших збройних сил", - додав він.