Агресія Росії і її намагання змінити кордони є викликом для Європи – Кемерон

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Іншими такими викликами є тероризм, що підтримується угрупованням «Ісламська держава», чи поєднання «неспроможних держав і злочинних банд» у Північній Африці, які виганяють тисячі людей із домівок, сказав він, виступаючи на 10-й міжнародній конференції з проблем безпеки GLOBES 2015 у столиці Словаччини Братиславі.

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Кемерон також наголосив, що Велика Британія разом із іншими європейськими країнами «охороняє безпеку повітряного простору балтійських країн, допомагає вишколювати українських вояків і повітряні сили якої проводять найбільшу кількість атак на позиції «Ісламської держави».

Британія й надалі стоятиме на боці свободи, запевнив британський прем’єр, щоб допомогти Європі відстоювати традиційні цінності, «якими є демократія, свобода слова, свобода підприємництва, рівність можливостей чи дотримання прав людини».

Сьогодні також відбулась двостороння зустріч Девіда Кемерона з прем’єром Словаччини Робертом Фіцом, під час якої обидва політики висловились за єдність позиції ЄС щодо української кризи.

«Ми, партнери-члени НАТО, мали добру дискусію про деякі питання безпеки, і не в останню чергу про нашу підтримку територіальної цілісності України і повне виконання мінських домовленостей», – сказав Камерон. «Що стосується української кризи, я заявив, що єдиним можливим рішенням є діалог, причому потрібна єдність ЄС у цьому питанні», – наголосив Фіцо. Важливо, «щоб була збережена єдність позицій країн-членів ЄС у будь-якій кризовій ситуації, яка виникає у світі», - додав прем’єр Словаччини.

У 10-й міжнародній конференції з проблем безпеки GLOBES 2015 беруть участь понад 800 політиків, громадських і політичних активістів, політологів і дипломатів із 65 країн світу. Російсько-український конфлікт і проблема біженців – серед головних тем конференції.

GLOBES 2015 має служити і як підготовча зустріч до наступного саміту НАТО, що має відбутись у Варшаві 8–9 липня.