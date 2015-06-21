Росія розгорнула в Арктиці ЗРК "Панцир"

За словами заступника командувача військами повітряно-космічної оборони Кирила Макарова, комплекси розгорнуті на островах в Північному Льодовитому океані в рамках загального нарощування Росією своєї військової потужності в Арктиці, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

"Це все робиться для того, щоб Російська Федерація відстоювала свої інтереси по периметру нашої держави, але і також інтереси в Арктиці", – зазначив Макаров.

Читайте такожАрктика може стати причиною нового конфлікту Росії із Заходом - WSJСамохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир З-1" прийнятий на озброєння в 2012 році. Він оснащений автоматичними гарматами і керованими ракетами з радіолокаційним наведенням.

Інформація про можливе розміщення "Панцирів" в Арктиці вже з'являлася в ЗМІ, при цьому зазначалося, що в цьому випадку комплекси будуть монтуватися на спеціальній гусеничному шасі.