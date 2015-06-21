У Магадані прихильнику Навального вибили зуби з криками "Вали до Москви"

Про це повідомила в твіттері 21 червня активістка Ганна Веллікок, яка також брала участь в агітації, передає Сноб.

«Тільки що напали двоє на Діму Таралова на ринку в Магадані. Зламали зуби», — написала Веллікок. Під час нападу чоловіки в чорних куртках з капюшонами кричали «Вали до Москви!», стверджує вона. Потерпілого відвезли до лікарні.

Тільки що напали двоє на Діму Таралова на ринку в Магадані. Зламали зуби pic.twitter.com/KxdlmUt7Jq — Ганна Велликок (@airily_ann) June 21, 2015

На Таралова напали люди з машини, яка стежила за агітаторами останні три дні, повідомив в твіттері співробітник Фонду боротьби з корупцією Георгій Албуров, який балотується в обласну думу від РПР-ПАРНАС.

Після побиття Таралова зловили зовнішню рекламу, яка за нами 3 дні їздить. Чуваки сховалися в салон і не відкривають pic.twitter.com/qc1d7mpyvT — Георгій Албуров (@alburov) June 21, 2015

Люди в машині, яка за нами стежила ці 3 дні, ховають обличчя і не виходять з машини. Забрали документи з козирка pic.twitter.com/3bckghXI0U — Ганна Велликок (@airily_ann) June 21, 2015

Після побиття Таралова опозиціонери знайшли машину нападників, яка стояла недалеко від ринку. Двоє чоловіків, які в ній зникли, прикрили обличчя руками і відмовилися покидати салон.

Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що на машину повісили списані номери. Перший наряд поліції, який приїхав на місце події, не зміг затримати зловмисників: через деякий час співробітникам МВС наказали залишити машину і повернуться в чергову частину. Після цього Георгій Албуров написав заяву на нападників і на місце прибули ще кілька поліцейських. На момент написання замітки нападники залишалися в салоні.

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«Дуже часто нападають на активістів самі співробітники поліції в штатському або їх агентура. Цим пояснюється пасивна реакція поліції на виклик», — написав у твіттері голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

Тепер поліція хоче відвести нас у відділення для дачі показань. Погрожує фізичною силою #многоходовочкаpic.twitter.com/duf3ur4mlA — Георгій Албуров (@alburov) June 21, 2015

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що напад організувала сама місцева влада (а швидше за все прямо поліція). Про це політик написав у своєму блозі.

"Ми, звичайно, офіційно будемо вимагати від керівництва МВС і ФСБ розігнати цю далекосхідну Кущьовку, хоча чудово розуміємо, що центральне керівництво "силовиків" - такі ж злодюги і мафія. Тим не менш, всі офіційні кроки будуть зроблені", - додав Навальний.