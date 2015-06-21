Обама заявив про сильне збройове лобі в Конгресі й звинуватив американців у апатії

Президент США Барак Обама звинуватив Конгрес США в сильному збройовому лобі, через яке не можна змінити законодавство щодо продажу зброї американцям. Про це в неділю, 21 червня, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

«На жаль, в Конгресі занадто сильний вплив Національної стрілецької асоціації», - сказав Обама. Він додав, що найближчим часом в законодавстві, яке контролює продаж зброї громадянам країни, не буде змін. Він також поскаржився на суспільну апатію, через яку не можна змінити ситуацію в країні.

«Я не передбачаю жодних законодавчих заходів з цього питання. Я не очікую ніяких реальних дій доти, поки цього не захоче американське суспільство, поки воно не зрозуміє необхідності термінових заходів і не скаже собі: те, що відбувається, не нормально, ми можемо змінити ситуацію і збираємося це зробити», — розповів Обама.

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Він зазначив, що право на носіння зброї залишається важливою частиною американської спадщини, яка захищена Конституцією США: «Питання тільки в тому, чи є спосіб законно врегулювати ці традиції з точки зору здорового глузду, щоб 21-річний хлопець, який розсерджений чимось чи збентежений, який є расистом, не міг піти в збройовий магазин»

Обама також заявив, що збирається і далі домагатися посилення правил обігу зброї в США, незважаючи на те, що Конгрес навряд чи піде на поступки. Президент вважає, що американцям необхідно змінити ставлення до зброї.

«Ми, як країна, повинні рахуватися з фактом, що подібне масове насильство не відбувається в інших розвинених країнах. Це не відбувається з такою частотою в інших місцях. В наших силах зробити щось з цим. Ми знаємо, що невинні люди були вбиті зокрема тому, що хтось, хто хотів заподіяти шкоду, зміг без проблем отримати в свої руки зброю», — сказав він.

17 червня 21-річний американець Ділан Руф влаштував стрілянину в церкві Чарльстона (Південна Кароліна). В результаті загинули дев'ять осіб. Руф визнав свою вину і розповів, що збирався розв'язати расову війну.

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У 2012 році в Коннектикуті сталося масове вбивство. 20-річний Адам Пітер Ленза застрелив вдома мати, після чого відправився до школи, де вбив 20 дітей початкової школи та шістьох дорослих. Після він застрелився сам. Після цього Барак Обама пропонував ввести обмеження на носіння зброї, ретельніше перевіряти тих, хто збирається її придбати, а також заборонити продавати кілька видів бойової зброї. Конгрес США відхилив його пропозиції.