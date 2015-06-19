Підозрюваний у стрілянині в церкві Чарлстона планував злочин півроку

Про це повідомляє ABC з посиланням на приятеля передбачуваного злочинця Далтона Тайлера, передає Lenta.ru. Діллан Руф, за його словами, був прихильником расової сегрегації і говорив, що «хоче розпочати громадянську війну», а потім покінчити з собою. Він також повідомив, що батьки Діланна Руфа подарували йому пістолет, однак дозволили взяти його з собою тільки минулого тижня.

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У свою чергу, New York Daily News повідомляє з посиланням на іншого приятеля Руфа Крістона Скрівена, що той розповів минулого тижня про плани влаштувати стрілянину в коледжі, проте ніхто не сприйняв ці слова всерйоз.

За інформацією CBS, підозрюваний двічі затримувався. В січні 2015 року Діланна Руфа арештували в одному з торгових центрів в Колумбії після того, як він почав вести себе дивно. Тоді Руфа запідозрили у використанні наркотичного препарату «субоксон» і заборонили йому протягом року відвідувати цей торговий центр. Однак у квітні він знову повернувся в торговий центр, після чого заборона була подовжена на 2 роки. При цьому однокласники хлопця підтвердили, що він вживав більш важкі наркотики, ніж марихуана.

Поліція в США арештувала 21-річного білого жителя Лексінгтона Діланна Руфа в Північній Кароліні 18 червня. Визначити ймовірного злочинця поліції допомогли камери спостереження, що зафіксували момент, коли молодий чоловік, схожий на Руфа, входив у церкву. Крім того, співробітники правоохоронних органів виявили в соцмережах фотографію Руфа, яка може свідчити про його расистські схильності. На знімку він одягнений в куртку з прапорами ПАР часів апартеїду і невизнаної держави Родезії (з 1980 року стала Зімбабве), у якій правила біла меншість.

Слідчі вважають, що розстріл був здійснений на грунті расової ненависті.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня молодий чоловік увійшов в будівлю церкви і відкрив вогонь. В результаті стрілянини загинули шість жінок і троє чоловіків.