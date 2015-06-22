У Пакистані від спеки померли понад 100 людей

Найбільше жертв в районі Карачі, на півдні країни, передає Радіо Свобода.

Загалом в період із з 20 червня у Карачі померло 114 людей, ще восьмеро в сусідній провінції Сінд. Причина усіх смертей – тепловий удар.

Нині температура повітря в окремих регіонах Пакистану сягає 45 градусів за Цельсієм.

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Місцеві синоптики кажуть, що за їхніми прогнозами, температура в найближчі дні трохи спаде, але все одно залишатиметься на високих позначках. Людям радять не бувати на сонці.

На початку червня повідомлялося. що в Індії через аномальну спеку померли понад 2,2 тисячі осіб.