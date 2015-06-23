У Єревані поліція затримала понад 200 осіб під час розгону акції протесту
09:24, 23 червня 2015Світ
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У столиці Вірменії під час розгону протестувальників поліція затримала 237 осіб.
Затримано 237 учасників акції / twitter
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-секретаря поліції Вірменії Ашота Агароняна.
«За наявними на даний момент даними, затримано 237 учасників акції», - заявив Агаронян. Він також розповів, що 10 учасників протесту постраждали. «Одинадцять поліцейських також отримали поранення», - додав він.
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Раніше повідомлялося, що в центрі Єревану розігнали акцію протесту проти підвищення тарифів на електроенергію.
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