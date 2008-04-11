Знімок оголеної першої леді Франції продали за 91 тисячу доларів (фото)

Художнє фото оголеної Карли Бруні, першої леді Франції, дружини президента Ніколя Саркозі, продали з нью-йоркського аукціону "Крістіс" за 91 тисячу доларів, майже в 30 разів дорожче передпродажної оцінки, повідомив торговий дім.

"Фото купив анонімний ділер, який торгує в нашому залі, для китайського приватного колекціонера", - сказав Рік Пайк, PR-менеджер торгового дому.

Постановочний чорно-білий знімок фотохудожника Мішеля Комта був зроблений в 1993 році, коли Карла була професійною моделлю. За задумом, він імітує картину Жоржа Сіра "Натурниця", написану за 100 років до появи цього фото.

Спочатку цей портрет призначався для соціальної реклами проти Сніду.

Планувалася, що фотографія буде продана за 3-4 тисячі доларів. "Таке зростання вартості цього лота пояснюється, звичайно, тим, хто на ньому зображений", це викликало підвищений інтерес світових ЗМІ до цього фото, що, звичайно, знайшло своє віддзеркалення і в ринковій ціні, сказав Пайк.

Ніколя Саркозі одружився з Карлою Бруні на початку лютого цього року після драматичного розставання з своєю дружиною Сесілією, що стало головною темою читацького інтересу далеко за межами Франції. До першого офіційного візиту подружжя до Великої Британії таблоїди передрукували фото оголеної Бруні, зроблені в той час, коли вона ще була моделлю, включаючи і роботу Комта.

Раніше також повідомлялося, що в британській версії чоловічого журналу GQ буде опубліковано три еротичні фотографії першої леді Франції, моделі і співачки Карли Бруні.

Newsru