США відновили видачу віз іноземцям після усунення технічних проблем

Про це заявив у вівторок офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі, пишуть РИА Новости.

"Бюро консульських послуг повідомило, що робота системи, що відповідає за біометричні дані, відновлена і вона пройшла повторну перевірку", — сказав Кірбі. За його словами, "33 посольства і консульства, відповідальні за видачу 66 відсотків всіх американських віз, зараз видають документи, йде робота над відновленням процесу в повному обсязі по всьому світу".

Кірбі зазначив, що у понеділок США видали "45 тисяч віз, причому тільки в одному Пекіні — 15 тисяч". Він пообіцяв, що в найближчому майбутньому ця кількість істотно збільшиться, але визнав, що для повного вирішення проблеми буде потрібно якийсь час.

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Кірбі також підкреслив, що "багато дипломатичних представництв призначають нові інтерв'ю для здобувачів віз". За його словами, "в деяких випадках вони будуть проводитися вже 24 червня".

Проблему, що виникла, Кірбі назвав технічною.

Як повідомляв УНІАН, бюро консульських послуг Держдепартаменту США в п'ятницю, 12 червня, через технічні несправності тимчасово припинило видачу віз і закордонних паспортів у своїх посольствах. Причиною інциденту стала відмова обладнання, на якому зберігається консульська база даних.