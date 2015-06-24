На Алясці стартували масштабні військові навчання американської армії

Це одне з найбільших за масштабами військових навчань в Сполучених Штатах, повідомляє Крим. Реалії.

Основна мета навчань Nothern Edge, які завершаться 26 червня – відпрацювання взаємодії між військово-повітряними і військово-морськими силами США, діючими в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Навчання, що проводяться в повітряному і морському просторі малонаселеної Аляски, надають, за словами представників Пентагону, унікальні можливості американським пілотам і морякам для відпрацювання професійних навичок, які їм можуть знадобитися для виконання завдань в реальній бойовій ситуації.

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Як заявив представник американського командування підполковник Тім Бобинський, ці навчання не є відповіддю на підвищення напруженості у відношеннях США з іншими країнами.

Вчення Nothern Edge проводяться кожні два роки, проте нинішні навчання – перші за останні чотири роки. Пентагон відмовився від проведення маневрів два роки тому задля економії коштів.