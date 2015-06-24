Суд засудив до страти бостонського терориста Царнаєва

Вердикт зачитав на слуханнях в Бостоні федеральний суддя Джордж О'тул, який головував на процесі. Про це повідомляє ТАСС.

"Кожен раз, коли люди будуть згадувати ваше ім'я, вони будуть згадувати те зло, яке ви вчинили", - сказав суддя, звертаючись до Царнаєва. "Вони запам'ятають, що ви навмисно і свідомо вбили та скалічили невинних людей, - підкреслив він. - Я засуджую вас до страти".

Перед цим на слуханнях також виступили майже 30 постраждалих в результаті теракту. Вони розповіли про те, як змінилося їхнє життя після трагічних подій дворічної давнини. Більшість з них вказували, що Царнаєв заслуговує найсуворішого покарання.

Сам підсудний приніс вибачення постраждалим в результаті теракту. "Я вибачаюся за заподіяну мною жахливу шкоду, за те, що я забрав життя, за страждання, які я заподіяв", - сказав Царнаєв.

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"Я молюся про те, щоб вам стало легше, про зцілення", - зазначив він, звертаючись до потерпілих.

Раніше під час судового процесу він відмовлявся від публічних заяв. Спостерігачі розцінюють той факт, що він порушив мовчання, як підтвердження намірів захисту оскаржити рішення суду.

Раніше УНІАН повідомляв, що у США суд присяжних визнав винним Джохара Царнаева в організації змови з використанням зброї масового знищення. Джохару Царнаеву пред'явили 30 звинувачень, 17 з яких передбачають смертну кару.