США готові збільшувати військову присутність в Європі у зв'язку з російською загрозою - Пентагон

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі, передають РИА Новости.

В даний час у зв'язку з "російською загрозою" в країнах Східної Європи за підтримки США розгортаються так звані Сили дуже високої готовності (VJTF). США вже заявили, що мають намір розмістити в регіоні близько 250 одиниць бронетехніки і близько 5 тисяч військовослужбовців.

"Якщо криза буде перевищувати можливості VJTF, то США готові надати додаткові сили, включаючи наземні сили, для допомоги союзникам по НАТО", — сказав Демпсі в ході інтернет-конференції, слова з якої цитує Пентагон.

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Він знову підтвердив, що всі 28 країн-членів НАТО єдині в тому, що атака на одного з членів альянсу буде сприйматися як напад на всіх.

"Можете не сумніватися, ми не поступимося ні дюйма землі країн НАТО", — запевнив Демпсі.

Як повідомляв УНІАН раніше, посол США в НАТО Дуглас Лют стверджує, що Вашингтон не розглядає питання можливого повернення в Європу ядерної зброї як відповідь на ядерну риторику Росії.

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Заступник секретаря Ради безпеки РФ Євген Лук'янов заявив, що дозвіл країн Європи розміщувати на своїй території комплекси протиракетної оборони автоматично робить їх військовими цілями Росії.