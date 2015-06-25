У Колумбії мати з дитиною п'ять днів жили у джунглях після авіакатастрофи
11:36, 25 червня 2015Світ
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Молода мати з дитиною дивом виживали п'ять днів після аварії легкомоторного літака Cessna в джунглях колумбійського муніципалітету Альто-Баудо, перед тим як їх знайшли рятувальники.
Мати з дитиною п'ять днів прожили в джунглях / Flickr.com, LollyKnit
Рятувальники, які назвали подію дивом, відзначили, що на тілі 18-річної Неллі Мурільйо були легкі травми та опіки. При цьому однорічний Юдіер Морено зовсім не постраждав, повідомляє Російська служба ВВС.
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Двомоторний літак летів в суботу внутрішнім рейсом з адміністративного центру муніципалітету Альто-Баудо - міста Кібдо - Ники на тихоокеанському узбережжі країни.
Пілот Карлос Маріо Себальос загинув при катастрофі в джунглях. Причини авіакатастрофи на даний момент невідомі.
У даний момент мати з дитиною знаходяться в лікарні у Кібдо.
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