У Колумбії мати з дитиною п'ять днів жили у джунглях після авіакатастрофи

Рятувальники, які назвали подію дивом, відзначили, що на тілі 18-річної Неллі Мурільйо були легкі травми та опіки. При цьому однорічний Юдіер Морено зовсім не постраждав, повідомляє Російська служба ВВС.

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Двомоторний літак летів в суботу внутрішнім рейсом з адміністративного центру муніципалітету Альто-Баудо - міста Кібдо - Ники на тихоокеанському узбережжі країни.

Пілот Карлос Маріо Себальос загинув при катастрофі в джунглях. Причини авіакатастрофи на даний момент невідомі.

У даний момент мати з дитиною знаходяться в лікарні у Кібдо.