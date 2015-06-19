Чоловік впав з висоти 500 метрів при спробі пролетіти "зайцем" з ПАР в Лондон

За даними британської преси, тіло чоловіка було виявлено на даху офісного будинку поруч із лондонським аеропортом Хітроу. Характер пошкоджень свідчив про те, що загиблий розбився, впавши з великої висоти, повідомляє Російська служба ВВС.

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Згодом вже в аеропорту виявили передбачуваного супутника загиблого чоловіка віком від 25 до 30 років, що прилетів у відсіку шасі літака з ПАР. Він госпіталізований, так як під час польоту отримав серйозні травми.

На думку поліції, чоловіки спробували без квитків долетіти до Лондона з Йоганнесбурга. Для цього чоловіки залізли у відсік шасі "Боїнга-747". Один з них зірвався з висоти близько 500 метрів, коли літак почав випускати шасі.

Спроби здійснити переліт без квитків у відсіку шасі здійснюються неодноразово. Однак навіть у випадках, коли долетіти до місця призначення вдається, організм людини отримує важкі пошкодження через переохолодження й нестачу кисню.