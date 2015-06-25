У Сочі оголосили режим надзвичайної ситуації
16:57, 25 червня 2015Світ
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Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з повінню, викликаною зливами, оголошений в районі міста Сочі.
Роботи з ліквідації вестимуться цілодобово / соцмережі
У результаті рясних опадів зливові каналізації в різних районах міста не справляються з навантаженням, і вулиці, і дороги виявилися підтопленими, повідомляє Російська служба ВВС.
Через негоду в аеропорту Сочі було затримано кілька авіарейсів, сам аеропорт виявився частково затоплений. Крім того, кілька поїздів затримані на станції Адлер.
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МНС Росії повідомляє, що посилює угруповання рятувальників для ліквідації наслідків стихійного лиха.
У мерії пообіцяли, що роботи з ліквідації наслідків стихії будуть вестися цілодобово.
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