У Сочі оголосили режим надзвичайної ситуації

У результаті рясних опадів зливові каналізації в різних районах міста не справляються з навантаженням, і вулиці, і дороги виявилися підтопленими, повідомляє Російська служба ВВС.

Через негоду в аеропорту Сочі було затримано кілька авіарейсів, сам аеропорт виявився частково затоплений. Крім того, кілька поїздів затримані на станції Адлер.

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МНС Росії повідомляє, що посилює угруповання рятувальників для ліквідації наслідків стихійного лиха.

У мерії пообіцяли, що роботи з ліквідації наслідків стихії будуть вестися цілодобово.