Синоптики прогнозують повені по всій європейській частині Росії
Фахівці Гідрометцентру Росії прогнозують сильні опади і повені майже по всій європейській частині країни.
Про це заявив директор організації Роман Вільфанд в інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва», передає Lenta.ru.
За його словами, такі небезпечні природні явища очікуються найближчим часом у Свердловській і Челябінській областях, Верхньоволж'ї, Центральному Чорнозем'ї і Нечорноземній зоні.
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«Сказати, що це аномалія, я не можу, тому що ситуація повторюється з року в рік, але іноді більш часто й інтенсивно, іноді — менше», — зазначив Вільфанд.
Як повідомляв УНІАН, 25 червня зливи викликали повінь у Сочі. У місті-курорті оголошено режим надзвичайної ситуації. В Адлерському районі затоплено сім селищ. Триває евакуація жителів з десятків постраждалих будинків. Знеструмлено електро- та насосні станції, підтоплено вокзал Адлера і сочинський аеропорт.