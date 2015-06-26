Президент Франції Олланд назвав напад на фабрику терористичною атакою
15:40, 26 червня 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд назвав терористичною атакою напад на газове підприємство на сході країни, унаслідок якого загинула одна людина, двоє поранені.
REUTERS
За даними президента країни, нападник затриманий, але в нього, ймовірно, був спільник, передає радіо "Свобода".
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Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнов повідомив, що у 2006 році затриманий фігурував у справі за обвинуваченням в екстремізмі. Раніше очевидці повідомляли, що нападник увірвався на фабрику з прапором, розписаним екстремістськими гаслами.
За уточненими даними, напад на газове підприємство стався у місті Сен-Кентін-Фалавʼє, що поблизу Ліона.
Особу, чию загибель підтверджено, було обезголовлено.
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