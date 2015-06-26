Прем'єр Британії скликає екстрене засідання уряду через теракти у Франції та Тунісі
16:56, 26 червня 2015Світ
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Кемерон заявив про "необхідність висловити солідарність у боротьбі з тероризмом".
REUTERS
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон скликає екстрене засідання після сьогоднішніх терактів у Франції та Тунісі.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.
Кемерон заявив про "необхідність висловити солідарність у боротьбі з тероризмом".
За його словами, Британія буде робити "все, що ми можемо, щоб допомогти" після "жахливих подій" у Франції та Тунісі.
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Як повідомлялося, ісламські терористи напали на завод у населеному пункті Сен-Кентан-Фалавьє, вбили одну людину і підірвали балон з газом.
У Тунісі терористи вчинили стрільбу на пляжі одного із готелів, вбивши щонайменше 30 осіб.
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