Напад на завод у Франції: Олланд екстрено повертається з саміту ЄС і скликає Раду безпеки
Глава Міноборони Франції, який перебуває з візитом на півдні країни, заявив, що найближчим часом також повернеться до Парижа.
Президент Франції Франсуа Олланд екстрено повертається з саміту ЄС о першій половині дня в п'ятницю після теракту на південному сході Франції.
Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, передає Європейська правда.
"Він повертається о першій половині дня та перебуває на постійному зв'язку з главою МВС Бернаром Казнєвим", - повідомили в адміністрації президента.
Окрім того, як повідомив міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан, о 15.00 за місцевим часом (16.00 за київським) відбудеться засідання Ради безпеки.
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Глава Міноборони, який перебуває з візитом на півдні країни, заявив, що найближчим часом також повернеться до Парижа.
Як повідомлялося, у французькому місті Сен-Кантен-Фалавьє (південний схід країни) відбулася атака на завод промислових газів.
Біля приміщення заводу було знайдене обезголовлене тіло, ще декілька осіб були поранені внаслідок вибуху.
Підозрюваного у нападі на завод затримано.
Нагадаємо, останнє засідання Радбезу Франції відбулося у середу в зв'язку з інформацією про прослуховування Агентством національної безпеки США високопосадовців французького уряду протягом останніх 10 років.