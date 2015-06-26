Напад на завод у Франції: Олланд екстрено повертається з саміту ЄС і скликає Раду безпеки

Президент Франції Франсуа Олланд екстрено повертається з саміту ЄС о першій половині дня в п'ятницю після теракту на південному сході Франції.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, передає Європейська правда.

"Він повертається о першій половині дня та перебуває на постійному зв'язку з главою МВС Бернаром Казнєвим", - повідомили в адміністрації президента.

Окрім того, як повідомив міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан, о 15.00 за місцевим часом (16.00 за київським) відбудеться засідання Ради безпеки.

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Глава Міноборони, який перебуває з візитом на півдні країни, заявив, що найближчим часом також повернеться до Парижа.

Як повідомлялося, у французькому місті Сен-Кантен-Фалавьє (південний схід країни) відбулася атака на завод промислових газів.

Біля приміщення заводу було знайдене обезголовлене тіло, ще декілька осіб були поранені внаслідок вибуху.

Підозрюваного у нападі на завод затримано.

Нагадаємо, останнє засідання Радбезу Франції відбулося у середу в зв'язку з інформацією про прослуховування Агентством національної безпеки США високопосадовців французького уряду протягом останніх 10 років.