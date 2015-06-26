ЗМІ: теракт на заводі у Франції влаштував батько трьох дітей, загиблий виявився його начальником

Чоловік, чиє обезголовлене тіло було виявлене біля воріт хімзаводу поруч з французьким Греноблем, був роботодавцем підозрюваного у скоєнні теракту. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Загиблий працював менеджером в транспортній компанії. Поліція не виключає, що його автомобіль міг бути використаний для здійснення теракту. Стало відоме ім'я головного підозрюваного — це 35-річний водій Ясін Салі, який жив у передмісті Ліона, батько трьох дітей. Його дружина повідомила радіо Europe 1, що він вів зразкове життя і в день теракту, як завжди, пішов на роботу. Нічого підозрілого в поведінці вона не помітила.

Наразі ймовірна дружина Салі була затримана поліцією: журналістам вдалося сфотографувати жінку в нікабі, яку правоохоронці виводили з будинку передбачуваного терориста. Глава французького МВС Бернар Казнєв повідомив, що в даний момент проходять арешти спільників Салі.

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Напад на хімзавод у місті Сан-Кантен-Фалавьє біля Гренобля, який належить американській компанії Air Products, було скоєно в п'ятницю, 26 червня, о 10 годині ранку за місцевим часом (11:00 мск). Нападник, розмахуючи прапором «Ісламської держави», направив автомобіль прямо в контейнер з газом. В результаті теракту одна людина загинула, ще кілька осіб отримали поранення.

Біля заводських воріт була виявлена відсічена голова, вкрита арабськими написами, і тіло — також з арабськими письменами. Пожежу, що почалася на хімзаводі локалізовано, загрози викиду отруйних газів немає. Президент Франсуа Олланд спішно залишив саміт лідерів ЄС в Брюсселі і повернувся в Париж.