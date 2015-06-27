МНС Росії завершило аварійно-рятувальні роботи в Сочі

Про це було оголошено на засіданні крайової комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбулося в ситуаційному центрі МНС в Імеретинському районі Сочі, повідомляє ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, повінь в найбільшій курортній агломерації Краснодарського краю забрала щонайменше одне життя, понад 400 будинків виявилися підтоплені.

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Багато жителів міста пов'язали повінь з порушеннями в ході будівництва олімпійських об'єктів при підготовці до зимової Олімпіади 2014 року.

За даними МНС Росії, за перший час зливи в четвер випало близько 100 мм опадів при місячній нормі 130 мм.

У ніч на п'ятницю головне управління МНС по Краснодарському краю повідомило, що обстановка в Сочі стабілізувалася, а рівні води в річках не досягають небезпечних відміток. При цьому синоптики прогнозують утворення в Чорному морі смерчів з можливим виходом на суходіл.

Протягом останнього тижня рекордні опади випали в ряді міст європейської частини Росії, включаючи Воронеж, Липецьк, Курськ і Москву.