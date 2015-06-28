Влада Кувейту заявила, що смертник прилетів з Саудівської Аравії
13:46, 28 червня 2015Світ
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МВС Кувейту заявило, що смертник, який влаштував вибух у шиїтській мечеті у п'ятницю, був громадянином Саудівської Аравії. На сайті відомства також опубліковано фото чоловіка.
REUTERS
У МВС заявили, що ймовырного виконавця нападу звали Фахд Сулейман Абдель Мохсен аль-Каббаа, передає Бі-бі-сі. Він прилетів в Кувейт у п'ятницю за кілька годин до вибуху.
Читайте такожУ Кувейті арештували одного з учасників нападу на мечетьРаніше був затриманий власник автомобіля, на якому смертник прибув в мечеть.
Відповідальність за напад на мечеть в Кувейті, в ході якого загинули щонайменше 27 осіб і понад 200 були поранені, взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Мечеть Імама Садека в столиці Кувейту дуже популярна серед віруючих.
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