Влада Кувейту заявила, що смертник прилетів з Саудівської Аравії

У МВС заявили, що ймовырного виконавця нападу звали Фахд Сулейман Абдель Мохсен аль-Каббаа, передає Бі-бі-сі. Він прилетів в Кувейт у п'ятницю за кілька годин до вибуху.

Читайте такожУ Кувейті арештували одного з учасників нападу на мечетьРаніше був затриманий власник автомобіля, на якому смертник прибув в мечеть.

Відповідальність за напад на мечеть в Кувейті, в ході якого загинули щонайменше 27 осіб і понад 200 були поранені, взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Мечеть Імама Садека в столиці Кувейту дуже популярна серед віруючих.