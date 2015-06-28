Підозрюваний в атаці на завод у Франції зізнався у вбивстві - джерело

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал BFM TV, який, у свою чергу, посилається на обізнане джерело.

Салі, який зберігав мовчання, увечері в суботу, 27 червня, почав говорити зі слідчими. Він розповів їм деякі подробиці вбивства. Зокрема, він повідомив, що напередодні теракту посварився з дружиною. Також, за його словами, він спочатку вбив Корнара, а потім відтяв голову.

Слідство перевіряє показання підозрюваного.

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Як повідомлялося, перед нападом на хімічний завод Салі зробив селфі з відрізаною головою вбитого їм роботодавця. Знімок був відправлений через додаток WhatsApp на номер, зареєстрований у Північній Америці. Слідчі намагаються відстежити одержувача селфі.

Напад на завод у Сен-Кантен-Фаллавье поблизу Ліона було скоєно в п'ятницю, 26 червня. Співробітник транспортної компанії проїхав на службовому автомобілі на територію підприємства, після чого врізався в газові балони. На місці події було виявлено тіло чоловіка та ісламістські прапори.