Прем'єр-міністр Вірменії закликав протестувальників утримуватися від антиконституційних дій

Про це повідомляє агентство Новости-Армения.

«Підтверджуючи готовність влади вирішувати проблеми за допомогою діалогу і спільної роботи, в черговий раз закликаю наших співгромадян, які продовжують акцію протесту на проспекті Баграмяна, утримуватися від антиконституційних дій і не загострювати ситуацію. Одночасно, вважаю неприпустимою будь-яку провокацію стосовно поліцейських, вони служать нашій країні і народу, і гідні найвищої поваги», - сказав глава уряду.

За його словами, сьогодні на проспекті Баграмяна з'явилися сили, реальна мета яких - не проблема підвищення тарифів на електроенергію, а створення нестабільності в країні та провокування сутичок між громадянами.

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«Вони вивели на перший план не соціальний чи економічний елементи, а незрозумілі і безперспективні політичні устремління», - сказав Абрамян.

За його словами, до такого висновку можна прийти тому, що президент Серж Саргсян напередодні представив не тільки ситуацію в енергетичній сфері, аргументи, пов'язані з підвищенням тарифу, але й заявив, що обґрунтованість подорожчання електроенергії визначить міжнародний аудит, а до того уряд візьме на себе весь тягар підвищення тарифів.

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«Ми висловлюємо готовність залучити до всього процесу представників експертного співтовариства і громадянського суспільства», - сказав Абрамян.

Він додав, що в цій ситуації стає незрозумілим рішення про продовження блокування проспекту Баграмяна, особливо після того, як ініціативна група акції заявила, що захід продовжиться на площі Свободи.

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«Члени ініціативи «Немає грабунку», отримавши позитивну відповідь на порушені ними питання, продемонстрували високі якості правосвідомості, які виходять з інтересів суспільства та держави. Це рішення підтвердило ті оптимістичні твердження, що в нашій країні дійсно підростає гарне покоління, молоді люди, які відчувають відповідальність за свої кроки», - сказав глава уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Єревані поліція налаштована розігнати мітингувальників і дала учасникам акції протесту годину на те, щоб покинути центральні вулиці, але протестувальники йти не планують.