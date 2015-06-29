Президент Чехії: зовнішня політика США відзначається серйозними помилками

Про це в інтерв'ю мережевому виданню "Парламентні Листи" заявив президент Чехії Мілош Земан, пише ТАСС.

"Американцям бракує здатності до самоаналізу. Я радий, що вона проявилася хоча б у тому, що Обама через п'ятдесят років скасував санкції проти Куби. Правда, інтелігентність політики вимірюється довжиною інтервалу, протягом якого виправляється помилка. Якщо ваша реакція наступає через п'ятдесят років, то ви можете закінчити як бронтозаври, які вимерли раніше, ніж змогли виправити власні еволюційні помилки", - сказав Земан.

Чеський президент вважає, що "США здійснили цілий ряд помилок, говорячи про вторгнення в Ірак, де, як вони стверджували, була зброя масового ураження, якої не виявилося". Крім того, за його словами, вони помилилися в "планах проведення бомбардувань сирійських урядових військ з наївними сподіваннями на те, що проти цих урядових частин воюють демократичні сили". Це було до тих пір "поки американці не удостоїлися помітити, що там воює "Аль-Каїда", проти якої ведеться боротьба в Афганістані", - зазначив президент.

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Земан критично висловився з приводу зусиль Вашингтона поширити за кордон американську модель політичної системи. "Це абсолютно безглуздо. Спроба експортувати свою політичну систему в країну з іншою культурою і традицією завершиться тільки тим, що в разі невдачі, ця країна перетвориться на вашого ворога, а в разі успіху ви цю країну розвалите. Один з громадян на мітингу сказав мені вельми цікаве визначення агресора. Воно звучить так: агресор той, хто вчинить напад на якусь країну раніше, ніж США", - зазначив глава держави.

Президент Чехії вважає найбільшою небезпекою для світової спільноти в даний час терористичне угруповання Ісламська держава. Він наполягає на необхідності якнайшвидшого створення міжнародних сил для боротьби з ІГ. "На жаль, через боягузтво, дурість ряду цивілізованих держав, які не бажають створити ці міжнародні сили, загине ще декілька сот або декілька тисяч безневинних громадян", - сказав він.

"Російський президент підтримав мою пропозицію. Залишається переконати інших постійних членів РБ ООН. Китайський президент мені сказав, що про співробітництво (у боротьбі з ІГ) він вже веде переговори з Обамою. На жаль, як раз Західна Європа найбільш просякнута отрутою політики умиротворення. Їм все ще мало", - зазначив Земан.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Чехії Мілош Земан заявляє, що його країна готова приймати біженців з України за їх працьовитість і здатність асимілюватися в чеському суспільстві.