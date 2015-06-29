У центрі столиці Вірменії залишаються до 20 тисяч демонстрантів

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на заблокованому учасниками акції проспекті Баграмяна в центрі міста залишаються до 20 тисяч демонстрантів.

Усупереч вимогам поліції, вони заявляють, що не мають наміру розходитися, доки рішення підняти ціни на електроенергію буде не «заморожене», а цілком скасоване.

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Як повідомляв УНІАН раніше, заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян заявив, що сьогодні після 23:00 (за вірменським часом) поліція «спробує відновити громадський порядок» на проспекті Баграмяна.