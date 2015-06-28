Поліція заявила про намір очистити вулиці Єревану від протестуючих ввечері
16:10, 28 червня 2015Світ
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Заступник начальника поліції Єревана Валерій Осіпян заявив, що сьогодні після 23:00 (за вірменським часом) поліція «спробує відновити громадський порядок» на проспекті Баграмяна.
REUTERS
Про це він заявив в прямому ефірі Азатутюн ТБ, повідомляє Радіо Свобода.
«У рамках закону поліція використовує засоби для того, щоб на проспекті Баграмяна був відновлений громадський порядок. Порушники закону будуть покарані», – заявив Осіпян.
Як повідомляв УНІАН, тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні.
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Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.
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