Внаслідок нападу на готель в Тунісі загинули не менше 30 британців

Згідно з відомостями, отриманими Бі-бі-сі, число британців, загиблих в результаті п'ятничної атаки на пляж в Тунісі, становить не менше 30 осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На даний момент міністерство закордонних справ Британії офіційно підтвердило загибель 15 британських підданих, але попередило, що ця цифра може значно зрости.

Загалом жертвами бойовиків, що відкрили 26 червня вогонь по туристам, які відпочивали на пляжі готелю Imperial Marhaba, стали 38 осіб.

Читайте такожСпецслужби Британії повідомили про можливі повторні теракти в Тунісі

У неділю над резиденцією прем'єр-міністра Великобританії на Даунінг-стріт, а також на інших державних будівлях були приспущені прапори в пам'ять про загиблих в Тунісі громадян.