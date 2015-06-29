Глава Єврокомісії назвав "зрадою" рішення Греції провести референдум

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав «зрадою» рішення грецького уряду винести пропозицію міжнародних кредиторів на національний референдум.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», голосування проти умов, висунутих Афінам, у Брюсселі розглядають як бажання відокремитися від Європи.

Юнкер звинуватив прем`єра Греції Алексіса Ципраса в шантажі. За словами голови Єврокомісії, глава уряду Греції використовував під час переговорів образи і погрози, і, незважаючи на це, у п`ятницю європейські кредитори ще були налаштовані домагатися укладення найкращої угоди. Юнкер заявив, що «друзі Греції почуваються ошуканими».

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Він звернувся до грецьких виборців із проханням проголосувати на референдумі ствердно, незалежно від формулювання питання. Від цього, сказав голова Єврокомісії, залежить не тільки доля грецької економіки, а й майбутні відносини Афін із ЄС.

При цьому Юнкер повідомив, що ще бачить можливість для продовження переговорів із грецького питання в колишньому форматі.

Референдум щодо пропозицій міжнародних кредиторів Греції призначено на 5 липня. До цього часу в країні призупинена робота банків, а також введені обмеження на грошові перекази і видачу готівки.