Мейвезер визнаний найбагатшою знаменитістю за версією Forbes

Його дохід склав $300 млн, передає Бі-бі-сі. На другому місці ще один боксер Менні Пак'яо, який заробив $160 млн.

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Третє місце дісталося співачці Кеті Перрі з доходом $135 млн.

У десятку найбільш високооплачуваних знаменитостей також увійшли: група One Direction, письменник Джеймс Паттерсон, актор Роберт Дауні-молодший і футболіст Кріштіану Роналду.