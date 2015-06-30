Мейвезер визнаний найбагатшою знаменитістю за версією Forbes
12:44, 30 червня 2015Світ
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Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг світових знаменитостей з найвищими доходами. Цього разу рейтинг очолив боксер Флойд Мейвезер.
Мейуэзер названий знаменитістю з найвищими доходами / fightnews.ru
Його дохід склав $300 млн, передає Бі-бі-сі. На другому місці ще один боксер Менні Пак'яо, який заробив $160 млн.
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Третє місце дісталося співачці Кеті Перрі з доходом $135 млн.
У десятку найбільш високооплачуваних знаменитостей також увійшли: група One Direction, письменник Джеймс Паттерсон, актор Роберт Дауні-молодший і футболіст Кріштіану Роналду.
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