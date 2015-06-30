В Японії підвищили рівень небезпеки через пробудження вулкану

Про це повідомляють РИА Новости.

Метеорологи були змушені прийняти подібні заходи безпеки через пробудження стародавнього вулкана Хаконе, який знаходиться в 80 кілометрах від Токіо.

"Було зафіксовано невелике виверження вулканаХаконе", — цитує телеканал NHK представників метеорологічного агентства.

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Збільшення частоти вулканічних землетрусів в районі гори Хаконе було зафіксовано 26 квітня. На початку травня рівень небезпеки в районі в районі долини Окувадани був підвищений до другого. Були введені обмеження на проїзд по автодорогах, повністю зупинена канатна дорога, що користується великою популярністю у туристів.