В Японії підвищили рівень небезпеки через пробудження вулкану
15:24, 30 червня 2015Світ
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Японські метеорологи підвищили рівень небезпеки до третього і заборонили наближатися до стародавнього вулкану Хаконе.
В Японії прокинувся давній вулкан
Про це повідомляють РИА Новости.
Метеорологи були змушені прийняти подібні заходи безпеки через пробудження стародавнього вулкана Хаконе, який знаходиться в 80 кілометрах від Токіо.
"Було зафіксовано невелике виверження вулканаХаконе", — цитує телеканал NHK представників метеорологічного агентства.
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Збільшення частоти вулканічних землетрусів в районі гори Хаконе було зафіксовано 26 квітня. На початку травня рівень небезпеки в районі в районі долини Окувадани був підвищений до другого. Були введені обмеження на проїзд по автодорогах, повністю зупинена канатна дорога, що користується великою популярністю у туристів.
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