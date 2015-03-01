Відразу два вулкани прокинулися на Камчатці

Про це повідомили в камчатської групи реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає ТАСС.

"Хмара попелу від вулкана Ключевський простягнулася на 60 км у північному і північно-східному напрямку. Шлейф від Шивелуча простягається на 55 км також у північному і північно - східному напрямках", - сказав співрозмовник.

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При цьому він додав, що Шивелуч викинув у неділю ще один стовп попелу, його висота склала близько 6 км над рівнем моря. Шлейф розвіявся на захід. Напередодні також були зафіксовані попільні викиди на висоту до 9 км над рівнем моря. Шлейф розвіявся над Тихим океаном.

Випадання попелу в населених пунктах Усть-Камчатського району, на території якого розташовані обидва гіганта, не зафіксовано. Шивелучу і Ключевському присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки.